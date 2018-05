Premier League of Darts afgelopen voor Van Barneveld

Raymond van Barneveld is in het Schotse Aberdeen uitgeschakeld in de Premier League of Darts na een gelijkspel tegen Michael Smith. De Haagse darter had meer nodig dan de eindstand van 6-6 om nog een plek in de play-offs te bemachtigen.

Michael van Gerwen verloor als enige in de laatste reguliere speelronde waar verder alle wedstrijden in gelijkspel eindigden. Toch is de Brabander als nummer één in de competitie door naar de play-offs. Hij speelt op 17 mei de halve finale in Londen tegen regerend wereldkampioen Rob Cross.

‘Barney’ is wel blij met de speciale onderscheiding die hij van RTL7Darts ontving voor het spelen van 200 wedstrijden in de Premier League of Darts. Afgelopen 3 mei speelde hij voor de tweehonderdste keer in de competitie en won hij met 7-3 van Gary Anderson.

Ontzettend blij en trots op deze mooie erkenning van @rtl7darts Dank is groot !! pic.twitter.com/oFdYZG1zfX — Raymond v Barneveld (@Raybar180) 10 mei 2018