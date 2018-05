Top van de Nederlandse studentensport in actie bij Student Beachgames op Scheveningen

Beachvolleybal, beachhockey en beachtennis; op Scheveningen nemen studenten vanuit alle windstreken het tegen elkaar op tijdens The Student Beach games. Vrijdag en zaterdag is het The Hague Beach Stadium het podium voor de sportende studenten. “Hier komt de crème de la crème van de Nederlandse studentensport”, zegt een enthousiaste Pim ten Broeke, voorzitter van Studentensport Nederland.

Vrijdag staat in het teken van het beachtennis. Dat is niet helemaal hetzelfde als het gewone tennis. “De bal mag de grond niet raken, je speelt met badjes met gaatjes erin en ook de tennisbal is wat zachter”, vertellen Gijs en Jeroen die vanuit het verre Groningen zijn gekomen. “Het is een best snelle sport”, zegt Luuk die aan de Haagse Hogeschool studeert. “Vooral het duiken is leuk; je valt namelijk heel zacht in het zand.”

Zaterdag staan de sporten beachvolleybal en beachhockey op het programma. Ter afsluiting van de Beachgames is er die avond een groot feest.