Verhalenvoorstelling ‘Zand en Veen III’ en expositie ‘Downtime’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan de derde editie van ‘Zand en Veen’ en de expositie ‘Downtime’ bij Nest.

Van chattende, swipende tienermeisjes via het gevang naar indringende ervaringen van vluchtelingen. Theater De Nieuwe Regentes ontwikkelde in 2016 samen met buurtbewoners, spelers en professionele makers uit de buurt de verhalenvoorstelling ‘Zand en Veen’. Editie drie is donderdag te zien in Theater Dakota en vrijdag in Theater aan het Spui. In de studio vertelt Roosmarijn Cloosterman, een van de spelers, erover.

Het begrip ‘Downtime’ duidt op het moment dat een systeem hapert, uitvalt of faalt. Systemen uit de negentiende eeuw bepalen de wereld van vandaag. Kan een kunstwerk invloed uitoefenen op die systemen? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Downtime’ bij presentatie-instelling Nest. In de studio zijn ‘interventie-kunstenaars’ Yeb Wiersma en Lotte Geeven te gast.

Verder natuurlijk de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.