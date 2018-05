WINACTIE: Vrijkaarten voor Son Mieux & The Brahms in het Paard

Buurthuis Mandelaplein: “We zijn echt het hart van Transvaal”

“In Buurthuis Mandelaplein hebben we de gezelligste huiskamer van Transvaal. Voor 3,50 euro kunnen mensen komen eten met een glaasje jus d’orange erbij.” Henk Tramper van het buurthuis is maar wat trots op ‘zijn’ Buurthuis van de Toekomst. Henk was samen met zijn vrouw Gerda te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

In het buurthuis vinden de hele week activiteiten plaats. Zo zijn er ook beweeglessen voor buurtbewoners. iedereen is welkom bij de sportcoach. “We hebben onze eigen sporthal. Alles is goed geregeld. We zijn echt het hart van Transvaal.” Op 28 juni wordt dankzij een sponsoring van verzekeringsmaatschappij Lloyd een maaltijd georganiseerd waarvoor mensen met busjes thuis worden opgehaald. “We willen uiteindelijk zo’n zestig mensen per avond ontvangen, dat is nu iets minder dan de helft.”

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Henk Tramper op Den Haag FM.