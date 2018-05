International Space University in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het laatste nieuws op ruimtevaartgebied.

Met ruimtevaartmedewerker Erik Laan gaan we het onder meer hebben over de gemeentes Delft, Den Haag, Noordwijk en Leiden die van eind juni tot en met eind augustus het Space Studies Programme van de International Space University hosten. Er zijn dan tal van activiteiten gepland waarbij het publiek met ruimtevaart in contact kan komen. Erik Laan is ook betrokken bij de wetenschappelijke programmering van het programma. Daarnaast is Erik bezig met 300 Delftse scholieren om een Maanstad van Lego te maken die in het gemeentekantoor van Delft te zien zal zijn.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.