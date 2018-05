Na de zomer meer duidelijk over toekomst voormalige Amerikaanse ambassade

Na de zomer wordt meer bekend over wat er de komende tijd gaat gebeuren in de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout. Er komt eerst een tijdelijke programmering voor ongeveer 2 jaar.

In het Museumkwartier zijn veel musea gevestigd. Het tijdelijke gebruik van het gebouw zal hierop aansluiten. Ook komt er aandacht voor de cultuurhistorische betekenis van het pand. Zo worden er rondleidingen georganiseerd en komt er een tijdelijke horecavoorziening. Na twee jaar moet duidelijk zijn wat de definitieve functie van het gebouw wordt.

Op dit moment is er een asbestonderzoek in het pand. Naar verwachting loopt dit onderzoek tot midden juni. Daarna beginnen de werkzaamheden om de asbest te verwijderen. Hoe lang dit gaat duren is afhankelijk van de onderzoeksresultaten. Eerder zijn alle hekken rondom de voormalige ambassade al weggehaald en werd het fietspad verlegd. De buitenruimte is deels opnieuw bestraat en het pand is weer volledig zichtbaar.

Foto: Barco den Ouden