Talentizer: “Wij helpen mensen om keuzes te maken in hun leven waar ze blij en gelukkig van worden”

Jacco Stolker van Talentizer was vrijdag te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. Hij vertelde over het kerntalentenassessment waar zijn bedrijf zich op toelegt. “Wij helpen mensen om keuzes te maken in hun leven waar ze blij en gelukkig van worden.”

“Wat deed je graag als kind tussen je vierde en je twaalfde levensjaar? Wat je toen graag deed, dat wijst op talenten en die brengen wij middels een persoonlijk interview boven water en geven daarmee inzicht aan mensen over wat dat betekent. Eigenlijk moet je kerntalenten zien als een sterke behoefte die je echt uit moet kunnen leven. Soms hebben mensen heel veel kerntalenten, soms minder. Als je twintig ballen in de lucht hebt te houden is dat best zwaar. Het is makkelijker als je er maar een paar hebt en die goed kan uitleven.”

Particulieren kunnen bij Talentizer terecht voor het ontdekken van hun kerntalenten en voor studie- en/of loopbaanadvies, coaching en begeleiding. “Door omstandigheden worden mensen soms in een leven gezogen dat wellicht heel ver van hun kerntalenten staat. Daardoor krijg je situaties als een burnout. Dat is waarschijnlijk en signaal dat je je kerntalenten niet goed inzet.” Voor organisaties is het kerntalentenassessment ideaal voor het benutten en inzetten van het aanwezige potentieel, teamdiversiteit, teambuilding, teamwerk, nieuwe functies, leidinggeven, aansturen, doorgroei, voorkomen van burn-out, re-integratie, outplacement en de werving en selectie van nieuw personeel.

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

