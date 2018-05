WINACTIE: Vrijkaarten voor concert Residentie Orkest & Anneke van Giersbergen

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Symphonic Junction in het Paard op zaterdag 19 mei. Aan dit bijzondere concert van het Residentie Orkest wordt meegewerkt door Anneke van Giersbergen.

Onder de naam ‘Symphonic Junction’ verzorgt het Haagse toporkest regelmatig concerten met bijzondere gasten in dé popzaal van Den Haag. Deze keer is Anneke van Giersbergen de special guest. Ze werd bekend als zangeres van rockband The Gathering. Hierna werkte ze samen met legio artiesten in verschillende genres, maakte een kindervoorstelling, schreef muziek voor de Eftelingattractie Ravelijn, deed een theatertour met jaren tachtig muziek en is een graag geziene gast in De Wereld Draait Door. Zoveel talent en diversiteit belooft een wel heel bijzondere cross-over!

Wil jij gratis naar het Residentie Orkest & Anneke van Giersbergen in het Paard op zaterdag 19 mei? Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

Foto: Alexandre Cardoso.

