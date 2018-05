Arctic Monkeys en Childish Gambino in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Arctic Monkeys en Childish Gambino (foto).

Zonder twijfel de meest spraakmakende clip van de afgelopen week is van rapper Childish Gambino, die in zijn nieuwe song het wapenbeleid van de V.S. bekritiseert. Zondagavond hoor je de track van Gambino (ook bekend als Star Wars-acteur Donald Glover). Natuurlijk hoor je ook werk van het eerste album in vijf jaar van de Arctic Monkeys.

Meer nieuwe releases zijn er van Charlie Puth, Maaike Ouboter, John Mayer, Sticks & Typhoon, Jeangu Macrooy, Frank Turner, Snow Patrol en Blackbird. Tevens hoor je alvast een song van Splendid, de Haagse band die komende week hun nieuwe album presenteert.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).