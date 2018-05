Stichting Kijk Haar!: “Als vrouwen na dertig jaar opeens hun baan verliezen doet dat we wat met ze”

Sinds 2015 organiseert de Stichting Kijk Haar! trainingen voor vrouwen die een uitkering hebben, over het algemeen 50-plussers. In de trainingen draait het om de vrouwen zelf en krijgen die alle kans te laten zien wat ze waard zijn, waardoor de deelnemers zichzelf krachtiger kunnen profileren op de arbeidsmarkt.

Pieter van Stein en Patty Knoops van Kijk Haar! waren te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. “Als vrouwen na dertig jaar opeens hun baan verliezen doet dat we wat met ze”, vertelde Pieter van Stein. “Dan sta je er opeens naast, je netwerk wordt kleiner, je zelfvertrouwen krijgt een knauw. Dat krijgt allemaal aandacht tijdens de sessies en bij de wandelingen met lotgenoten die we organiseren.”

Deelname aan de trainingsprogramma’s is gratis. “We zijn wel aan het kijken of we er een verdienmodel van kunnen creëren. We zijn ook op zoek naar sponsors en fondsen”, aldus Patty Knoops. Tot nu toe heeft de stichting zo’n honderd vrouwen kunnen ondersteunen. “Sommige leden van ons team blijven ook na de trainingssessies fungeren als klankbord voor de deelnemers, waardoor we in staat blijven te helpen bij hun zoektocht naar nieuw werk, het zelfstandig ondernemerschap of andere wegen die hun leven kunnen verrijken.”

De Goede Zaak

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar de interviews met Pieter van Stein en Patty Knoops op Den Haag FM.