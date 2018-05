Bewoners Notenbuurt zijn scheldende bouwvakkers zat

Bewoners van de Notenbuurt zijn het gescheld van de bouwvakkers op een nabijgelegen bouwterrein meer dan zat. Nicole Olvers schreef namens haar medebewoners een open brief aan de bouwvakkers die aan het werk zijn op de Oude Haagweg.

Vooral één bouwvakker zorgt voor frustratie, zegt Olvers, voorzitter van Stichting Wijkberaad Notenbuurt. In de brief schrijft ze: “De buurtbewoners zijn het taalgebruik van één van u meer dan zat: wij willen niet langer elke dag eindeloos vaak getrakteerd worden op “kanker” en “fuck”.”

Een bezoekje aan de werklui waarbij ze de klachten van de buurt kenbaar maakte, leverde niets op. Daarom stelde ze een brief op waarin Olvers haar beklag doet die nu op acht plekken rond de bouwplaats hangt in de hoop dat de scheldkanonnades stoppen.

“Honderd keer per dag”

“Ik denk dat die man die woorden wel honderd keer per dag roept”, aldus Olvers. “En er wonen hier heel wat mensen die of iemand zijn verloren aan zo’n vreselijke ziekte of die kleine kinderen hebben die daar ook niet aan blootgesteld willen worden.”

Foto: Nicole Olvers (Facebook)