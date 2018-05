Palestijnse herdenking in Den Haag aangepast om situatie in Gaza

Bouwvakkers Notenbuurt opgehouden met schelden

Bouwvakkers die door te vloeken in de Notenbuurt overlast veroorzaakten, zijn door hun werkgever op hun gedrag aangesproken. Buurtbewoonster Nicole Olvers schreef vrijdag namens de buurt een open brief waarin ze haar beklag deed. “Ik heb ze een hand gegeven, maar het zijn geen gasten waar je ruzie mee wilt krijgen. Het is opgelost wat mij betreft en wat hen betreft ook”, zegt Olvers tegen Den Haag FM.

In de open brief schreef Nicole dat buurtgenoten het taalgebruik van één van de bouwvakkers in het bijzonder meer dan zat waren: “wij willen niet langer elke dag eindeloos vaak getrakteerd worden op “kanker” en “fuck”.” Maandagochtend kreeg Olvers een telefoontje van het bouwbedrijf. “Ik hing vanochtend om 7.15 uur met de projectontwikkelaar aan de lijn. Ik kan er wel iets harder om lachen dan zij want er zijn dingen die veel erger zijn in de wereld. Ze hebben wel op hun flikker gekregen.”

Nicole heeft de mannen ook verzocht de radio tijdens het werken voortaan wat zachter te zetten. “We zitten hier al drie jaar in de pestherrie, dus hou die radio ook even bij je. Het gaat er niet om dat ik er gelukkig van word. Het gaat hier om twee straten die er aan grenzen en mensen werden er gestoord van.” Nicole is opgelucht dat de kwestie is opgelost. “We zitten hier nog de rest van het jaar tegenaan te kijken, dus laten we het gezellig houden”, aldus Olvers.

Luister hier naar het interview met Nicole Olvers op Den Haag FM.