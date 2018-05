Café Hoefkade voorlopig dicht na vechtpartij

Het café aan de Hoefkade in de Schilderswijk waar woensdag drie gewonden vielen bij een vechtpartij, blijft zeker twee weken dicht. Dat meldt een woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke aan mediapartner Omroep West. Eerder was er in dezelfde zaak ook een steekpartij.

Twee van de drie gewonden moesten zich afgelopen week in het ziekenhuis laten behandelen na de vechtpartij. Het feit dat er eerder al een steekpartij was, is voor de gemeente aanleiding om de zaak nu twee weken te sluiten. In die periode wordt bekeken of er andere maatregelen nodig zijn.