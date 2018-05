FOTOSERIE: Historische zeilwagen onthuld op strand van Scheveningen

Op het strand van Scheveningen is afgelopeneen replica van een zeilwagen uit de zeventiende eeuw onthuld. Leerlingen van het ROC Mondriaan in Den Haag zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met de bouw van de wagen, die zaterdag centraal stond tijdens een historisch spektakel op het strand van Scheveningen.

De zeilwagen werd in 1602 ontworpen door ingenieur Simon Stevin voor zijn leerling prins Maurits van Oranje. Hij zou met 27 gasten over het strand van Scheveningen naar Petten zijn gereden in een recordtijd van twee uur. Daarbij haalde het voertuig een voor die tijd forse topsnelheid van zo’n veertig kilometer per uur.

De zeilwagen werd nog twee eeuwen gebruikt voor het vermaken van gasten, maar het voertuig raakte uiteindelijk in de vergetelheid. Tegenwoordig bestaat het origineel niet meer.

Foto’s: Richard Mulder

