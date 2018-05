Gewonde bij steekpartij Hoefkade

Op de Hoefkade in Den Haag is een steekincident geweest tijdens een ruzie. Volgens de politie is daarbij een 26-jarige man lichtgewond geraakt. De politie heeft een 22-jarige man aangehouden voor het steekincident. Ook het slachtoffer is aangehouden.

Zaterdagavond is een ambulance naar het politiebureau op de Hoefkade gegaan, omdat de gewonde verdachte daar naartoe was gebracht. De ruzie is vermoedelijk ontstaan door een conflict in de relationele sfeer.