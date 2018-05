Groep de Mos wil snel hulp voor ondernemers bij bouwput Kijkduin

Gemeenteraadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos wil dat de gemeente snel een helpende hand toesteekt aan de ondernemers die last hebben van de bouwwerkzaamheden op Kijkduin. Sluijs spreekt van “ongekende drama’s voor hardwerkende ondernemers”.

De ondernemers hebben het zwaar door de vele werkzaamheden die gaande zijn. Het pannenkoekenrestaurant en een Grieks restaurant hebben hun deuren al moeten sluiten omdat de gasten wegblijven. “De ontwikkelaars van Nieuw Kijkduin en de gemeente laten de lokale ondernemers stikken in een bouwput”, zeggen uitbaters in AD Haagsche Courant. “Mensen uit Den Haag denken dat we dicht zijn door het ontbreken van goede borden en bewegwijzering. Als ze aanrijden op Kijkduin zien ze een gesloten badplaats.”

Ralf Sluijs maakt zich zorgen over deze ondernemers. “Sommigen draaien nog maar een paar tientjes per dag, huizen moeten verkocht worden omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen. Het zijn ongekende drama’s voor de ondernemers die hier al jaren keihard werken”, aldus Sluijs. Ook de houding van de projectontwikkelaar schiet bij het raadslid totaal in het verkeerde keelgat. “De projectontwikkelaar vraagt zich in de krant af waarom de mensen toch zo zeuren. Wie denkt deze man wel dat hij is? Die ‘zeurende’ mensen zien hun levenswerk wat ze vaak met de hele familie opgebouwd hebben wegglijden in zijn bouwput, mag je daar dan iets van zeggen?”

Stadsbestuur ter verantwoording

Groep de Mos roept het stadsbestuur ter verantwoording. “Kijkduin en haar ondernemers zijn Haags cultureel erfgoed, zij moeten profiteren van de vernieuwing en er niet door naar de knoppen gaan.”