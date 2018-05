Zaterdag Live op Den Haag TV over Stadslandbouw

John van Zweden bedreigd na degradatie Swansea City

John van Zweden wordt bedreigd door boze fans van Swansea City. Ze houden hem en andere voormalig mede-eigenaren van de club verantwoordelijk voor de ondergang van hun club. Zondag degradeerde Swansea uit de Premier League.

In 2016 verkocht Van Zweden zijn Swansea-aandelen voor miljoenen euro’s aan Amerikaanse investeerders. Onder de nieuwe eigenaren ging het bergafwaarts met de club. The Swans verkochten belangrijke spelers en versleten diverse managers. Tijdens de laatste speelronde in de Premier League degradeerde de club uit Wales.

“De supporters schuiven het volledig op ons af”, zei Van Zweden zondagavond bij Ziggo Sport. “We krijgen volledig de schuld van wat er nu gebeurt. Hoe serieus de bedreigingen zijn? Na afloop van de wedstrijd kreeg ik wat berichten binnen. Er waren behoorlijke rellen buiten het stadion, tegen het oude bestuur. Daarom ben ik ook bij mijn vrouw en kinderen gebleven dit weekend”, aldus de Hagenees die normaal gesproken elke thuiswedstrijd in het stadion bijwoont.

John van Zweden zit zielig thuis door bedreigingen aan het Swansea-bestuur. Check zijn verhaal #swanseacity pic.twitter.com/E0I2CEvj54 — Ziggo Sport (@ZiggoSport) 14 mei 2018