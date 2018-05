OM: moordverdachten Ans van der Meer pleegden nog een overval

De man en vrouw die worden verdacht van de moord op de Ans van der Meer worden ook verdacht van een overval op een ouder echtpaar in de Stieltjesstraat in Laak in 2016. Dat blijkt uit de pro-formazitting die maandag diende.

Najma Z. (35) en Paulus O. (43) worden verdacht van de moord op de 85-jarige Ans van der Meer. De vrouw kwam juni 2017 op een gruwelijke manier om het leven in haar flat aan de Louis Davidsstraat in Loosduinen. Ze was gestikt in een kledingstuk. Bijna al haar ribben en borstbeen waren gebroken. Er waren sieraden gestolen en ook haar pinpas was weg.

Tijdens de pro-formazitting werd duidelijk dat de twee verdachten niet alleen van deze moord worden verdacht, maar ook van een overval op een ouder echtpaar. De 64-jarige vrouw en 71-jarige man werden juli 2016 in hun flat aan de Stieltjesstraat bedreigd en mishandeld. Uiteindelijk gingen de overvallers ervandoor met een klein geldbedrag.

Verdachten blijven vastzitten

De advocaten van de verdachten vroegen maandag om hun cliënten vrij te laten. Maar daar ging de rechter niet mee akkoord. Beide verdachten blijven vastzitten.

