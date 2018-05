Steeds meer mensen verhogen tipgeld om daders zwanenmoord Zuiderpark op te sporen

Steeds meer mensen geven geld om de daders op te sporen die vrijdag vier zwanen in het Zuiderpark hebben vermoord. Behangkoning John van Zweden maakte zondag via Twitter bekend dat hij 1000 euro uitlooft voor de gouden tip. Zijn initiatief wordt nu gevolgd. “Ik word echt overspoeld met berichtjes en telefoontjes van mensen die wat willen doneren”, zei John tegen Den Haag FM.

De politie meldde vrijdag dat in de afgelopen weken vier dode zwanen in het Zuiderpark zijn gevonden. De nekken van de vier vogels waren omgedraaid. Ook zijn er in verschillende nesten eieren kapot getrapt.

Maandag kreeg mediapartner Omroep West bericht van een betrokken lezer uit Rotterdam die de beloning met duizend euro wil verhogen. Hij vindt het zo belangrijk dat de daders worden gevonden dat hij bereid is het tipgeld te verhogen. Behangkoning looft geld uit Van Zweden reageerde vrijdag in een tweet vol afkeer op de zwanenmoord in het Zuiderpark. De behangkoning beloofde 500 euro uit te loven aan degene die de gouden tip geeft om de daders op te kunnen sporen. Doordat enkele Hagenaars zich aansloten bij het initiatief van John verdubbelde de beloning. Tekst loopt door na tweet. <blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”nl” dir=”ltr”>Zieke ratten. Een beloning van € 500,00 voor degene die de daders aangeeft bij de <a href=”https://twitter.com/POL_DenHaag?ref_src=twsrc%5Etfw”>@POL_DenHaag</a> <a href=”https://t.co/a18KnqHeSn”>https://t.co/a18KnqHeSn</a></p>— John van Zweden (@johnvanzweden) <a href=”https://twitter.com/johnvanzweden/status/994885793310298112?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 11, 2018</a></blockquote>

Van Zweden betwijfelt of een hogere beloning een oplossing dichterbij brengt. “Het beste zou zijn om een groep vrijwilligers te laten surveilleren in het Zuiderpark. Dan verklein je de kans dat zoiets vreselijks opnieuw gebeurt. Het is belangrijk dat die mafkikkers die dit op hun geweten hebben opgepakt worden.”

Volgens de politie leidt het onderzoek vooralsnog niet tot het aanhouden van de dader. Volgens een woordvoerder is het niet gebruikelijk dat er geld wordt geboden vanuit het publiek. Als er tipgeld wordt uitgeloofd, dan gaat dat normaal gesproken via het Openbaar Ministerie (OM).

Luister om 17 uur naar een interview met John van Zweden op Den Haag FM.