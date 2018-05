Week tegen Kinderprostitutie: burgemeester Krikke sluit Haagse topvrouwen op voor goede doel

Burgemeester Pauline Krikke heeft maandag het startschot gegeven van de Lock me up-actie van noodhulporganisatie Free A Girl door in het World Trade Center The Hague twee Haagse topvrouwen ‘op te sluiten’. Hiermee wil de stichting aandacht vragen voor de Week tegen Kinderprostitutie en sponsorgeld ophalen.

Eveline Steenbergen, managing director van World Trade Center The Hague, en Carolien Brederije van Valegis Advocaten waren de eersten die de kooien van één bij meter meter betraden. De deelnemers laten zich twaalf uur lang opsluiten. Tot en met 20 mei zullen in totaal 19 vrouwen en twee mannen zich laten opsluiten in kooien in de lobby van WTC The Hague en restaurant Gusto op het Plein. De deelnemers proberen 2.500 euro ophalen per persoon door middel van losse donaties en veilingitems. Er kan ter plekke en via de website gedoneerd worden.

“Ik heb groot respect voor de dames die ik zojuist heb mogen opsluiten”, vertelt Krikke. “De grootte van de hokjes is enorm confronterend: dit is immers hoe naar schatting 1,2 miljoen meisjes in India leven. Wereldwijd zijn dat er nog veel meer. Als internationale stad van Vrede en Recht sluiten wij ons graag aan bij de Lock me up-actie.”

Ruim 400.000 euro

In totaal staan er bij 33 restaurants en bedrijven door heel het land hokjes van één bij twee meter, waarin mensen zich twaalf uur lang kunnen laten opsluiten om geld in te zamelen. De vorige editie van Lock me up van Free a girl bracht ruim 400.000 euro op.

Foto: COOS! Communicatie & Online Media