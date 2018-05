WINACTIE: Gratis boodschappen op de jarige Haagse Markt

WINACTIE: Vrijkaarten voor Son Mieux & The Brahms in het Paard

De Haagse Markt bestaat tachtig jaar en Den Haag FM viert dat mee. Komende vrijdag 18 mei zenden we live uit vanaf de markt en mogen we tien luisteraars blij maken met een rijkelijk gevulde boodschappentas vul spullen van de Haagse Markt. Vul snel je gegevens in als jij vrijdag gratis zo’n tas vol boodschappen wilt scoren.

Wat kan je winnen? Eén van de tien boodschappentassen – de tas zelf is al een hebbeding – met boodschappen ter waarde van vijftig euro, met natuurlijk veel verse producten maar ook met noten, Echtûh Haagsûh Pindakaas en vers gebrande koffie. De producten zijn allemaal beschikbaar gesteld door verkopers op de Haagse Markt. De tassen komen van de afdeling Markten van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente.

Wil jij één van deze rijkelijk gevulde boodschappentassen winnen? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in. Let op: Je moet wel in staat zijn om de tas komende vrijdag 18 mei tussen 10.00 en 17.00 uur te kunnen ophalen op de Haagse Markt. Justin (07.00-10.00 uur) en Rob (15.00-18.00 uur) bellen deze week elke dag live op Den Haag FM met de winnaars van de prijzen.

Beste markt van Nederland

In de afgelopen jaren is de Haagse Markt uitgegroeid tot grootste onoverdekte warenmarkt van Nederland, waar dagelijks honderden marktkoopmannen en vrouwen klaar staan om de bezoekers aan de meest uiteenlopende producten te helpen. Er is voor ieder wat wils; van exotische producten, verse vis tot kleding en kruiden. De gemeente en de marktondernemers hebben de afgelopen jaren nauw samengewerkt om op deze punten te scoren. De markt is volledig gerenoveerd, alle marktkramen zijn vernieuwd en er zijn brede wandelpaden aangelegd. Afgelopen voorjaar won de Haagse Markt de prijs voor ‘Beste markt van Nederland’.

