Zaterdag Live op Den Haag TV over Stadslandbouw

Elke week is het programma Zaterdag Live te zien op Den Haag TV en te beluisteren op Den Haag Totaal. In de uitzending komend weekend wordt onder meer aandacht besteed aan Stadslandbouw.

In veel gevallen heeft ons voedsel een grote afstand afgelegd voordat het in de winkel ligt. Vaak is het daardoor moeilijk te achterhalen onder welke omstandigheden ons voedsel is geproduceerd. Met stadslandbouw wordt de afstand tussen de consument en de voedselproductie verkleind. Men kan met eigen ogen zien door wie en hoe het voedsel gemaakt is. Stadslandbouw is doorgaans een duurzame vorm van landbouw. De producten worden onder biologisch-dynamische omstandigheden geteeld, die over korte afstanden de consument bereiken. Vaak ligt de nadruk niet alleen op het produceren van voedsel, maar ook op recreatie, educatie en beheer van groene ruimte.

In de studio van RTV Discus aan De Dreef 247 wordt zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur gesproken over deze onderwerpen met onder meer Jos Duijndam van de Bieslandhoeve, Eveline Braam van The New Farm en Caroline Schakel van LTO Noord.