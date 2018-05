Hagenaar die babyspullen betaalde gevonden: “Samen kunnen we de wereld een klein beetje mooier maken”

Di-rect geeft verrassingsoptreden in Den Haag op geheime locatie: “Dit wordt echt speciaal”

De Haagse rockband Di-rect geeft eind mei ergens in Den Haag een verrassingsoptreden in Den Haag. Dat kondigt de muziekgroep aan op Facebook.

“We gaan iets bijzonders doen”, zo valt te lezen in de aankondiging. “Op 25 mei spelen we, ergens in Den Haag, een surprise gig. Dit wordt echt speciaal, dus houd je agenda vrij.”

Hoe laat en op welke locatie de show wordt gehouden zegt de band pas vlak voor de show bekend te willen maken, maar dinsdag postte het festival Sniester al dat bij hen een Haagse supriseact komt spelen. Die verrassingsact staat ’s avonds om 23.30 uur geprogrammeerd. “Geen dranghekken, geen hoog podium, middenin de actie op okselgeurafstand van de band.”