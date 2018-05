FOTOSERIE: Opbouw Tong Tong Fair op Malieveld in volle gang

Op het Malieveld wordt met man en macht gewerkt aan de opbouw van de zestigste Tong Tong Fair. Het festival gaat van start op donderdag 24 mei en duurt tot zondag 3 juni.

Het jubilerende festival krijgt een nieuw uiterlijk en ook de routing binnen in de tenten verandert. De organisatie wil zo meer laten zien van de vele culturele activiteiten, die daarom in andere paviljoens en meer verspreid over het evenemententerrein worden aangeboden. De beroemde Eetwijk wordt uitgebreid; de paviljoens Oost, West en Noord krijgen ‘concurrentie’ van Zuid.

Op het festival komt dit jaar een aantal bijzondere exposities, onder meer over Indische iconen in de Nederlandse popmuziek, en een tentoonstelling over de geschiedenis van de Tong Tong Fair zelf.

Concerten

De Haagse muzikant Wouter Hamel is een van de topacts van de zestigste Tong Tong Fair. Ook de populaire chansonnier Sjors van der Panne geeft een concert. De gitarist Balawan treedt op met een acht man tellende gamelanformatie. Uit Jakarta komt het twaalf man sterke krontjongorkest Keroncong De’Poespo. Julya Lo’ko & Erwin van Ligten treden op, net als Abadi, Widosari, Taradhin, Gong Tirta, Sekaha Gong Semara Gita, Dangiang Parahiangan en het Anna Montan & Patrick Lauwerends Kwartet.

Opbouw Tong Tong Fair 2018 15 Opbouw Tong Tong Fair 2018 14 Opbouw Tong Tong Fair 2018 13 Opbouw Tong Tong Fair 2018 11 Opbouw Tong Tong Fair 2018 10 Opbouw Tong Tong Fair 2018 09 Opbouw Tong Tong Fair 2018 08 Opbouw Tong Tong Fair 2018 07 Opbouw Tong Tong Fair 2018 06 Opbouw Tong Tong Fair 2018 05 Opbouw Tong Tong Fair 2018 01