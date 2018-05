Haagse politie werd gewaarschuwd dat Syriër aanslag zou plegen

De politie heeft in maart van dit jaar een anonieme brief gekregen, waarin werd gewaarschuwd voor mogelijk terroristische plannen van de man die 5 mei drie mensen neerstak op het Johanna Westerdijkplein. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het briefje was opgesteld in slecht Engels. De Syriër die in Den Haag woont, was op dat moment opgenomen in een GGZ-instelling.

De politie deed destijds al onderzoek naar de anonieme melding en heeft de informatie gedeeld met de AIVD. De resultaten gaven geen aanleiding om de man aan te merken als iemand met terroristische achtergronden, maar dit kon ook niet worden uitgesloten. Alleen een anonieme melding is onvoldoende bewijs om iemand aan te houden, benadrukt het OM.

Het OM maakt verder bekend dat er in het appartement van de verdachte geen materiaal is gevonden dat duidt op terroristische gedachtengoed. Ook hebben rechercheurs geen afscheidsvideo of afscheidsbrief gevonden. Het is vooralsnog onduidelijk wat het motief voor de steekpartij op het Johanna Westerdijkplein was. Volgens het OM legt Malek F. wisselende verklaringen af die geen concrete aanwijzingen opleveren.

Bij de steekpartij raakten drie mensen gewond. Alle slachtoffers, een 35-jarige Hagenaar, een 41-jarige Hagenaar en een 21-jarige man uit Zoetermeer, zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Malek F. is opgenomen in het Penitentiair Ziekenhuis op Scheveningen. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld. De Haagse rechtbank beslist 16 mei of het voorarrest van de verdachte wordt verlengd.