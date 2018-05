Hagenaar die babyspullen betaalde gevonden: “Samen kunnen we de wereld een klein beetje mooier maken”

De man die de babyspullen voor Hagenaar Micha Privé betaalde is gevonden. Vorige week deed Micha een oproep in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Hij vertelde dat hij babyspullen kocht voor zijn pasgeboren zoon Joe, toen bleek dat hij te weinig tegoed op zijn klantenkaart had staan. Een vriendelijke man achter hem in de rij besloot de resterende 11,75 euro te betalen.

De zoektocht van Micha had resultaat want afgelopen maandag sprak hij Ajay, zoals de gulle gever heet. “Toen ik hoorde dat hij voor de eerste keer vader was geworden dacht ik aan de eerste keer dat ik mijn dochter in mijn handen had”, vertelt Ajay, zelfs inmiddels vader van drie kinderen, op Den Haag FM. “Zonder te twijfelen zei ik dat ik zou betalen voor hem.”

Volgens Ajay is de nasleep van zijn gulle daad groter dan de 11,75 euro. “Als ik zie hoeveel positieve reacties het op social media heeft losgemaakt, is dat echt hartverwarmend. Samen kunnen we de wereld een klein beetje mooier maken.” Als dank voor dit mooie gebaar mag Ajay een gratis springkussen voor een dag van Micha’s verhuurbedrijf.

Luister hier naar het gesprek met Ajay op Den Haag FM.