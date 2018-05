Volkstuintjes zijn immens populair: “Ik heb acht jaar moeten wachten”

Acht jaar heeft Boris op zijn volkstuintje op het Westerduincomplex moeten wachten en hij is niet de enige van wie het geduld op de proef wordt gesteld. Momenteel is de wachttijd, voor een tuintje op deze plek, ongeveer tien jaar. De tuintjes blijken namelijk niet meer alleen in trek bij pensionado’s.

Om te voldoen aan de explosieve vraag naar volkstuintjes in de stad is volgens de Haagse Bond van Amateurtuinders verenigingen simpelweg meer ruimte nodig om volkstuingebieden aan te leggen. De organisatie is hierover al in gesprek met de gemeente, maar tot zover bekend is er nog geen concrete oplossing.

Op een tuintje in het tuinpark Westerduin moet je dus tien jaar wachten, maar gelukkig kent Den Haag meerdere volkstuinen. Hier sta iets korter op de wachtlijst, namelijk zo’n vijf a zes jaar.