WINACTIE: Gratis naar Puur Gelul met Leon Verdonschot, Martijn Koning en Howard Komproe

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor de 26e editie van Puur Gelul op zondag 20 mei in het Paard, met onder anderen Leon Verdonschot, Martijn Koning, Howard Komproe en Johan Kampman. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

In 2005 organiseerde schrijver Boozy de Kok (grote foto) een eigen literaire avond in het Paard onder de naam ‘Puur Gelul’. Het werd een avond vol overdonderend zinloos verbaal geweld, die nog lang bleef heugen. Sindsdien komt regelmatig een bonte verzameling van schrijvers, sprekers, verhalenvertellers, dichters, rappers en stand-uppers naar Den Haag om de literatuur een boost te geven.

Inmiddels zijn we toe aan de 26e editie van Puur Gelul. Op zondag 20 mei kan je in het Paard onder anderen kijken en luisteren naar Leon Verdonschot, Martijn Koning, Jeffrey Spalburg, Henk Koolen, Howard Komproe, Johan Kampman, Roel C. Verburg, Riza Tisserand, Karel Kanits, Sjoerd van Schuylenburg en Cyril Directie. Wil je er gratis bij zijn? Vul dan hieronder je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin (07.00-10.00 uur) en Rob (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars.

