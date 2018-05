Zwaargewonde bij kelderbrand Jacob Catsstraat

Bij een brand in een kelderbox in de Jacob Catsstraat is dinsdagmiddag tenminste een persoon zwaargewond geraakt. Dat meldt de brandweer.

Het vuur is inmiddels geblust. Meerdere personen hebben rook ingeademd, zij worden nagekeken in de ambulance. In totaal zijn er zes ambulances ter plaatse en is er een traumahelikopter opgeroepen.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.