Burgemeester was niet op de hoogte van anonieme waarschuwing Malek F.

Burgemeester Pauline Krikke wist direct na de steekpartij op het Johanna Westerdijkplein niets van een briefje waarin werd gewaarschuwd voor terroristische plannen van de verdachte. Dat zegt de woordvoerder van de burgemeester.

Het Openbaar Ministerie maakte dinsdag bekend dat de politie begin maart een anonieme waarschuwing heeft gekregen over de man die op 5 mei drie mensen neerstak. Malek F. zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen. De politie deed onderzoek en deelde de informatie onder andere met de AIVD, maar de zaak van het briefje zou echter nooit besproken zijn met Krikke. Ook het hoofd van de politie Paul van Musscher en de hoofdofficier van justitie waren niet op de hoogte van de waarschuwing. Zij voerden samen met de burgemeester vlak na de steekpartij het driehoeksoverleg. Dat is het hoofd van de politie, de officier van justitie en de burgemeester.

De PVV in de gemeenteraad dient donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering, een motie van wantrouwen in tegen Krikke. De partij is van mening dat de burgemeester heeft gelogen toen ze zei dat de man enkel bekend was als “verward”. Het motief voor de steekpartij is nog steeds onduidelijk. Malek F. legt volgens het OM wisselende verklaringen af die geen concrete aanwijzingen opleveren.