Expats komen in problemen door verkorten belastingvoordeel

Een versoepelde regeling voor expats dreigt op 1 januari verkort te worden. Dat houdt in dat internationale werknemers die vijf jaar of langer in Nederland wonen hun belastingvoordeel verliezen. “Dat maakt het voor expats die hier al wonen ineens een stuk moeilijker. Dat is oneerlijk”, vertelde Deborah Valentine van de expat-organisatie Access op Den Haag FM.

Nederland biedt op dit moment expats acht jaar lang dertig procent van hun salaris belastingvrij aan. Dit maakt het aantrekkelijk om hier te komen werken en helpt bij de kosten die een gezin dan maakt. “De partner moet een baan zoeken, er moeten nieuwe contacten worden opgedaan en kinderen gaan naar een internationale school. Daarom wordt er vanuit de overheid geholpen.”

Het aanpassen van de regeling is volgens Deborah niet heel gek, maar zou naar haar idee alleen voor de toekomstige expats moeten gelden. “In Den Haag zijn er al duizenden expats die een hypotheek of huurovereenkomst hebben afgesloten met het idee dat ze acht jaar van dit voordeel genieten.” Zij gaan er met de nieuwe structuur volgens haar dan ook flink op achteruit. “De gemiddelde expat gaat er zo’n duizend euro op achteruit.”

Verkeerd imago

Het idee dat expats veelal topfuncties hebben zijn is niet juist volgens Deborah. “Die groep is niet groot. De groep zonder topsalaris, zoals bijvoorbeeld de techneuten uit India, is veel groter.” Ook leraren uit het buitenland die op op de universiteiten doceren zullen last ondervinden. “Het belastingvoordeel is in veel gevallen de reden waardoor het voor docenten mogelijk is om hier les te geven.”

Luister hier naar het interview met Deborah Valentine op Den Haag FM.