Burgemeester was niet op de hoogte van anonieme waarschuwing Malek F.

Gezocht: Foto’s van Beppie’s Speelparadijs in Vlierboomstraat

Meer in

De voormalige speelgoedwinkel aan de Vlierboomstraat, Beppie’s Speelparadijs, is alweer twaalf jaar gesloten. Maar nog dagelijks denkt Henk Gordijn, die de winkel met zijn vrouw Beppie runde, terug aan het speelparadijs. “Beppie en ik hebben het altijd met heel veel plezier gedaan”, zegt Henk op Den Haag FM. “De klanten kwamen uit heel Den Haag naar onze winkel”, voegt Beppie toe.

Nu de jaren beginnen te tellen en Henk en Beppie inmiddels kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind hebben, is het echtpaar op zoek naar oude herinneringen. “We waren alleen maar aan het werk”, vertelt Gordijn. “We hadden niet eens tijd om foto’s te maken. Als de winkel dichtging reden wij van groothandel naar groothandel. We waren zes dagen in de week open.”

Henk en Beppie willen hun achterkleinkind graag laten zien hoe hun winkel er vroeger uitzag. Daarom heeft kleindochter Cacharel een oproep geplaatst op Facebook.

Luister hier naar het gesprek met Henk en Beppie Gordijn op Den Haag FM.