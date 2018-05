Haagse sommelier Lendl Mijnhijmer beste van Nederland

De Haagse Lendl Mijnhijmer mag zich de komende twee jaar de grootste wijnkenner van Nederland noemen. Eerder werd de sommelier al uitgeroepen tot beste student van de Wine and Spirit Education en ‘talent van het jaar’ in 2016. “Deze landelijke titel stond al een tijdje heel hoog op mijn lijstje en nu is het gelukt”, vertelde Lindl Mijnhijmer op Den Haag FM.

De competitie telde meerdere rondes verspreid over een aantal dagen. Als eerst was er een toets over de theorie, maar het zelfvertrouwen lag toen nog niet hoog. “De afgelopen maanden was ik heel druk met werk en heb ik te weinig tijd kunnen besteden aan het leren van de stof om me echt ‘confident’ te voelen.” Toen Lendl die ronde doorkwam en het meer op de praktijk aankwam groeide het vertrouwen weer. In de finale had hij nog maar twee tegenstanders en toen kon alles uit de kast gehaald worden. “Ik kon daar echt het gas erop gooien en mezelf zijn.”

Het klinkt misschien al een makkelijk baantje, maar dat is het niet. “De prijs heb niet gekregen. Ik heb er veel voor moeten doen en laten.” In Nederland heeft Mijnhijmer nu de top bereikt en maakt daarmee kans om op internationaal niveau meet de doen. Het WK voor sommeliers is volgend jaar al in België. “Ik denk dat ik meer kans maak om aan het EK in 2020 mee te mogen doen.”

Luister hier naar het interview met Lendl Mijnhijmer op Den Haag FM.