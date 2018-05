Unieke samenwerkingen op tweede editie van festival Mondriaan Jazz

Op zaterdag 13 oktober komt er een vervolg op het festival Mondriaan Jazz dat vorig jaar haar primeur beleefde in Den Haag. Voor deze tweede editie heeft de organisatie woensdag een groot deel van de line-up bekend gemaakt. Op het programma staan onder meer een spraakmakend openingsproject, acts op het punt van hun grote doorbraak en speciaal samengestelde bands.

Zo is een hedendaagse supergroep speciaal samengebracht voor het festival, rondom een van de meest veelzijdige drummers van vandaag: Makaya McCraven (foto). De groep bestaat verder uit onder anderen gitarist Jeff Parker, violist Miguel Atwood-Ferguson, harpiste Brandee Younger, saxofonist Soweto Kinch, bassist Junius Paul en multi-instrumentalist Ben LaMar Gay.

In de line-up staan verder namen als Jeff Parker (Tortoise), Ambrose Akinmusire, Brooklyn Raga Massive ft. Eric Vloeimans, Cory Wong, Ambrose Akinmusire Quartet, Shai Maestro Trio, Yazmin Lacey, Nate Wood Four, The Necks, Spirit Fingers, Ben LaMar Gay, Jeff Parker, Time Is A Blind Guide, Marc O’Reilly X Jasper Høiby en Cortex. Het programma wordt nog verder aangevuld.

www.mondriaanjazz.nl