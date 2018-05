Voorarrest Malek F. met 90 dagen verlengd

Het voorarrest van Malek F. is met 90 dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank woensdag bekend gemaakt. F. stak op Bevrijdingsdag drie willekeurige mensen neer op het Johanna Westerdijkplein.

Het motief voor de steekpartij wordt nog onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken of F. een terroristisch oogmerk had. Eerder meldde burgemeester Krikke dat de 31-jarige man bekend was om zijn “verwarde gedrag” en er op dat moment “geen signalen waren dat er meer speelde”. Dinsdag werd bekend dat de politie in maart van dit jaar een anonieme brief kreeg waarin werd gewaarschuwd voor mogelijk terroristische plannen van Malek F.

Donderdag moet Krikke zich in een raadsdebat verantwoorden voor de gebeurtenissen rond de steekpartij. Het CDA wil weten hoe het mogelijk is dat de burgemeester, het OM en de politie zeggen dat ze niets wisten van de waarschuwingsbrief. De PVV heeft aangegeven donderdag een motie van wantrouwen in te dienen tegen burgemeester Krikke.

Ook de landelijk politiek gaat erover in gesprek. Op initiatief van GroenLinks zal gedebatteerd worden met minister Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid.

De raadkamer van de Haagse rechtbank heeft vandaag het voorarrest van de 31-jarige verdachte van de steekpartij bij het Johanna Westerdijkplein met 90 dagen verlengd. — OM Den Haag (@OM_DenHaag) 16 mei 2018

