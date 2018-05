Aftrap ramadan in Transvaal voor iedereen: “Het is belangrijk om samen te komen”

Zo’n 200 man was woensdagavond in restaurant Juliana Plaza in Transvaal te vinden voor de Nationale Iftar, de aftrap van de ramadan. Met deze maaltijd kwam een einde aan de eerste dag vasten. Het thema van de avond was ‘bruggen bouwen’.

Iedereen was welkom, ook mensen die niet meedoen aan de ramadan. “Het is belangrijk dat je in deze turbulente tijd samenkomt en met elkaar in gesprek gaat”, zegt eigenaar Atalay Çelenk.

Niet alleen wijkbewoners waren aanwezig bij de Iftar, ook minister Wouter Koolmees nam een kijkje. “Je merkt dat er in Nederland polarisatie tussen bevolkingsgroepen dreigt te ontstaan. Daarom is een avond als deze belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan”, aldus de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.