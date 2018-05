Burgemeester Krikke onder vuur in debat inzake Malek F.

De Haagse gemeenteraad gaat donderdag om 17.00 uur in debat met burgemeester Pauline Krikke inzake Malek F. Op het Johanna Westerdijkplein stak F. op Bevrijdingsdag drie mensen neer. De burgemeester reageerde vlot door te zeggen dat het een verwarde man betrof en dat er verder geen signalen zouden zijn dat er meer speelde.

Deze week bleek dat de politie eerder een anonieme waarschuwing had ontvangen met betrekking tot F. Zo stond er in die brief die de politie begin maart al ontving dat hij plannen zou hebben een terroristische aanslag te plegen. Donderdag bleek dat ook de familie van F. al eerder aan de bel trok bij Parnassia. Groep De Mos en ChristenUnie/SGP dienen een motie waarin ze oproepen signalen van risicovolle personen eerder en beter geregistreerd moeten worden. De PVV kondigde al aan een motie van wantrouwen in te dienen tegen burgemeester Krikke.

Naast de commotie rondom de informatiestroom van het incident op Bevrijdingsdag wordt ook de As-Soennah moskee besproken. Partijen in de raad willen per direct af van de financiële steun die ze leveren aan de moskee. Na onderzoek van NRC en het tv-programma Nieuwsuur bleek dat de moskee deelname aan de gewapende jihad tegen sjiieten en alawieten in Syrië goedkeurde en dat vrouwenbesnijdenis werd geadviseerd. ChristenUnie/SGP, Groep De Mos, de VVD en het CDA willen daarom dat de subsidie wordt stopgezet.

Foto: Wilmar Bolhuis

Luister hier naar het interview met politiek verslaggever Maarten Brakema op Den Haag FM.