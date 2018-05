COC Haaglanden: “Nederland heel homotolerant, maar nog steeds werk aan de winkel”

Donderdag is het de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie. Volgens een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn de opvattingen van Nederlanders over homo’s en biseksuelen steeds positiever. “Zo ervaar ik het ook”, zegt Arnout van Kooij van homobelangenorganisatie COC Haaglanden op Den Haag FM. “Het is echt niet zo slecht als het soms lijkt.”

Uit de jaarlijkse Rainbow Index, de lijst met meest homotolerante landen van Europa, viel Nederland afgelopen maandag nog uit de top tien. “We doen het nog steeds heel goed, alleen de landen om ons heen zijn zich heel erg aan het ontwikkelen”, vertelt Van Kooij in het programma Haagse Ochtendradio. “Wij lopen inmiddels een beetje achter op het gebied van transgenderdiscriminatie. We zijn op de goede weg alleen is er nog wel werk aan de winkel.”

Arnout ging ook in op het plan van presentatoren Justin en Rogier om met een boot de gracht op te gaan. Op zondag 10 juni is de eerste, en voorlopig enige, editie van de ‘Den Haag FM Alternatieve Canal Pride’. “Ik ben heel blij dat jullie aandacht vragen voor de goede zaak. Elke vorm van positieve aandacht is meegenomen. Ik vind het een enorme eer om mee te mogen varen.” Hou voor meer informatie over de boottocht de website en social media kanalen van Den Haag FM in de gaten.

Luister hier naar het interview met Arnout van Kooij op Den Haag FM.