Doodsoorzaak ‘gedode’ zwanen niet duidelijk

De zwanen die in het Zuiderpark dood zijn aangetroffen zijn waarschijnlijk niet alle vier door mishandeling gestorven. Dat meldt de politie donderdag. “Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de doodsoorzaak niet duidelijk is.”

Vorige week plaatste de politie het bericht dat de nekken van de zwanen zouden zijn omgedraaid. Twee van de zwanen konden niet onderzocht worden omdat ze al onderweg waren om vernietigd te worden. Ook voor de andere twee die wel onderzocht zijn is het niet duidelijk wat de doodsoorzaak was. De politie verwacht wel dat de vogels niet een compleet natuurlijke dood zijn gestorven, maar niets is zeker.

Met deze resultaten is het onderzoek naar de doodsoorzaak van de zwanen afgesloten. Het Zuiderpark blijft nog wel een extra aandachtspunt tijdens de nachtelijke surveillance van de politie. Ook wordt er ’s nachts een oogje in het zeil gehouden voor de dieren in het park.