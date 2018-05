Grootste parel ter wereld geveild in Den Haag

FNV’ers bezetten kantoren politieke partijen

Actievoerdende FNV’ers hebben donderdag in Den Haag de partijbureaus van VVD, D66 en CDA bezet. De ongeveer driehonderd mensen zijn boos omdat hun pensioen niet meegroeit met de inflatie. Dat komt, zeggen ze, door de huidige zogeheten rekenregels.

De vakbondsleden willen dat dit verandert zodat de pensioenen kunnen worden geïndexeerd. De actievoerders hebben de partijkantoren van VVD, D66 en CDA gekozen als ‘actievloer’, omdat die partijen in de regering zitten en de regering streeft naar individuele pensioenpotjes, zo zegt de vakbond.

In de Tweede Kamer is donderdagavond een hoorzitting over deze rekenregels, het zogeheten Financieel Toetsingskader, FTK.

Foto: Lyander Schmitz (Twitter)