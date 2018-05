Grootste parel ter wereld geveild in Den Haag

Meer in

Na meer dan 200 jaar gaat de grootste zoetwaterparel ter wereld in Den Haag onder de hamer. En wel op 31 mei bij het Venduehuis aan de Nobelstraat.

De Chinees-Nederlandse ‘Sleeping Lion’ heeft zijn naam te danken aan zijn bijzondere natuurlijke vorm, die hem op een slapende leeuw doet lijken. Het bijzondere voorwerp weegt zo’n 120 gram en heeft een lengte van ongeveer zeven centimeter.

Een Nederlandse koopman van de VOC Batavia schafte de parel rond 1765 in het Chinese Kanton en is sinds 1979 in handen van het het Amsterdams Parel Genootschap. Het genootschap liet onderzoek doen naar de herkomst en geschiedenis van de parel en biedt hem nu weer ter veiling aan.

Prijskaartje

Er hangt een aardig prijskaartje aan het pronkstuk. De geschatte waarde van The Sleeping Lion Pearl ligt tussen 340.000 en 540.000 euro. Wie de parel wil bekijken kan op 26, 27 en 29 mei van 12.00 tot 16.00 uur terecht in Pulchri Studio aan het Lange Voorhout.