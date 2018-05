Haagse roversbende aangehouden voor grootschalige heling babymelkpoeder

De politie heeft dinsdag in een woning in Den Haag vier mensen aangehouden die verdacht worden van diefstal of heling van babymelkpoeder. In het huis en een bedrijfspand in Rotterdam vonden agenten in totaal meer dan drieduizend pakken babymelkpoeder en ongeveer 16.000 euro aan contanten.

De politie kreeg het huis in het vizier tijdens onderzoek naar diefstal van babymelkpoeder uit supermarkten en drogisterijen door het hele land. Het vermoeden bestond dat de dieven hun gestolen producten op dit adres afleverden; het huis zou als logistiek centrum worden gebruikt. De vier werden bij de woning aangehouden.

Drie verdachten komen uit Den Haag. Het gaat om een 42-jarige vrouw en twee mannen van 47 en 35 jaar. Ook hielden agenten een 35-jarige Roemeen aan zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze worden verdacht van de diefstal of heling van babymelkpoeder.

Scheerapparaten en usb-sticks

De auto van de mannen is in beslag genomen. Daarbij vond de politie ook nog andere spullen uit drogisterijen, zoals scheerapparaten, tandenborstels en usb-sticks.

Foto: Politie