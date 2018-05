Aftrap ramadan in Transvaal voor iedereen: “Het is belangrijk om samen te komen”

Liever Lokaal: Doe mee aan het wereldrecord yoga op het strand van Scheveningen

Tekst door Okan Terli van De Hofpas.

Altijd al willen bijdragen aan een wereldrecord? En zin in een relaxte workout aan zee? Hofpas-partner Aloha Surf gaat komende zaterdag 19 mei het wereldrecord neerzetten voor ‘grootste yogales op het strand’.

In het Guiness Book of Records staan natuurlijk heel veel wereldrecords. Maar er staat geen record in voor grootste yogales op het strand. Aloha heeft de aanvraag officieel ingediend en het evenement zal dan ook worden gefilmd. De beelden worden vervolgens opgestuurd naar de Guinness World Record-organisatie.

Deelname is gratis. Het maakt niet uit of je beginner of vergevorderd bent, iedereen is welkom. Laat alleen wel weten of je komt en neem zelf een yoga mat en/of handdoek mee. Spread the word, want hoe meer mensen, hoe mooier het record!

Programma:

09.30 uur: Verzamelen bij Aloha

10.00 uur: Start yogales

11.00 uur: Einde yogales

Tekst loopt door na foto.



