Madurodam op zoek naar oud-raadsleden jeugdgemeenteraad

Madurodam is een zoektocht gestart naar oud-raadsleden die de afgelopen 65 jaar zitting hebben gehad in de jeugdgemeenteraad. “Ze zijn stuk voor stuk onderdeel van de geschiedenis van Madurodam en daarom willen we ze betrekken bij de toekomst van het park”, vertelde Marianne Aalders van Madurodam tegen Den Haag FM.

Het ander doel van de actie is om de verhalen van de oud-bestuurders weer aan het licht te brengen. “Ik denk zelf ook graag terug aan mijn eigen tijd in de raad en zou graag weer de ander leden eens spreken”, vertelde Marianne. Alle namen van de voormalige collegeleden zijn bekend, maar de adressen zijn achterhaald. “We zijn qua contactgegevens ingehaald door de tand des tijds.” De oud-collegeleden die ze wel konden spreken waren blij met het contact en dragen Madurodam nog steeds een warm hart toe, volgens Aalders.

Het bekendste lid is ongetwijfeld prinses Beatrix. Bij de opening in 1952 werd zij op 14-jarige leeftijd de eerste burgemeester van de miniatuurstad. Er is een speciale pagina op de site aangemaakt waar al haar oud-collega’s hun contactgegevens kan achterlaten.

