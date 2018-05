Burgemeester Krikke onder vuur in debat inzake Malek F.

Wilders wraakt hof voor afwijzen hoger beroep

PVV-leider Geert Wilders heeft het gerechtshof gewraakt nadat zijn verzoek tot uitstel is afgewezen. Wilders deed dat verzoek omdat hij vindt dat er onderzocht moet worden waarom hij wel wordt vervolgd, en D66-voorman Pechtold niet.

Daarmee doelt Wilders op de uitlating van Alexander Pechtold in de datsja-affaire rond de afgetreden minister Zijlstra: “Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet.” Wilders staat terecht voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken. De politicus liet in maart 2014 in grand café De Tijd zijn aanhangers op televisie roepen dat ze ‘minder Marokkanen’ wilden. De zaken zijn volgens de PVV-leider vergelijkbaar.

Een aparte wrakingskamer zal zich nu op de aanvraag moeten richten. Wanneer dit zal gebeuren is nog niet bekend, maar de zaak moet geschorst worden bij een wraking.