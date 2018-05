Eljero Elia in definitieve selectie Nederlands elftal

Aandacht voor Van Gogh Experience, Kamasi Washington en ProJazz in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan de Van Gogh Experience en aan het optreden van Kamasi Washington (foto) in het Paard.

Vincent van Gogh woonde zes jaar in Den Haag. Met de Van Gogh Experience van Het Buitenmuseum kun je hem op de voet volgen. Kunstliefhebber Gerhard ten Hoopen houdt er op Tweede Pinksterdag een lezing annex vaartocht. En binnenkort verschijnt het boek ‘Haagse streken van Van Gogh’ van Wimmie Hofstra, initiatiefnemer en directeur van Het Buitenmuseum.

Kamasi Washington werkte samen met onder meer Kendrick Lamar en John Legend. Door jazz te mengen met hiphop, klassieke muziek en r&b weet de Amerikaanse saxofonist een jong, divers publiek te bereiken. De componist, bandleider en producer treedt dinsdag 29 mei op in het Paard. Recensent Mischa Andriessen sprak hem onlangs en komt er in Kunstlicht over vertellen.

Als afsluiter van de serie ProJazz in het het Koorenhuis treden vrijdag 8 juni basklarinettist Joris Roelofs, gitarist Reinier Baas en pianist Bram De Looze op. Drie fijne jonge musici uit de jazzscene voor het eerst bijeengebracht. Perry Lehman van ProJazz licht de serie toe.

Verder de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.