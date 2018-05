Burgemeester Krikke: “As Soennah-moskee stopt met aanvragen subsidie”

De salafistische as-Soennah-moskee in zal geen subsidie van de gemeente meer aanvragen. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke donderdagavond gezegd tegen de gemeenteraad. Er was ophef ontstaan over buitenlandse geldstromen naar de moskee, maar ook van de gemeente kreeg de instelling een financiële bijdrage.

De moskee zou gefinancierd worden door een Koeweitse organisatie die terroristen ondersteunt. Ook raakte het gebedshuis in opspraak vanwege “verwerpelijke en misschien zelfs strafbare uitlatingen”, zo stelden de meeste fracties. De uitspraken kwamen onlangs naar voren in een onderzoek door Nieuwsuur en NRC. Het ging onder meer om steun voor de gewapende strijd, geweld tegen anders- en ongelovigen en adviezen over vrouwenbesnijdenis. Dat is volgens een meerderheid van de raad onwenselijk en onacceptabel. De burgemeester wees erop dat het nieuwe bestuur van de moskee inmiddels afstand heeft gedaan van de uitlatingen.

De as-Soennahmoskee kreeg tussen 2013 en 2017 ruim 43.000 euro. Dat geld was bestemd voor een taalproject en voor de vrijwilligers die worden ingezet rond de jaarwisseling om in de buurt een oogje in het zeil te houden en afloop op te ruimen. Deze vrijwilligers krijgen eten, drinken een waardebon van 25 euro als dank.

Jaarwisseling

Hoe de toekomstige relatie met de moskee er uit zal zien komt pas weer aan de orde als de volgende jaarwisseling eraan komt. Krikke komt daarvoor in oktober met een voorstel.

Foto: Google Maps