'Digitaal detoxen' en Onzichtbaar Den Haag in daklozenkrant Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met schrijfster Yfke Laanstra. Volgens haar worden mensen steeds vlakker en voelen ze zich afgesneden van zichzelf en anderen. Dat komt mede door de virtuele realiteit, zegt Laanstra. Zelf neemt ze daarom regelmatig een ‘digitale detox’. “Hoe meer technologie je gebruikt, hoe meer natuur je nodig hebt.”

Verder in de krant aandacht voor de Stichting Onzichtbaar Den Haag. Hoe voelt het, om dakloos, depressief of verslaafd te zijn? Ervaringsdeskundigen van deze stichting delen hun verhaal met studenten en hulpverleners. Onzichtbaar Den Haag leidt hen daarvoor op. “Ik was bloednerveus, voor een volle bak staan. Maar er gebeurden zulke mooie dingen.”

Straatnieuws wordt mede gemaakt en verkocht door dak- en thuislozen in de regio Den Haag en Rotterdam. De nieuwe editie is sinds donderdag te koop. Den Haag FM is mediapartner van de krant.