FOTOSERIE: Haagse mediaorganisaties nemen afscheid van wethouder Rabin Baldewsingh

Een groot aantal Haagse mediaorganisaties heeft vrijdag afscheid genomen van wethouder Rabin Baldewsingh. De PvdA-politicus was de afgelopen twaalf jaar verantwoordelijk voor het gemeentelijk mediabeleid.

Baldewsingh was special guest tijdens de eerste Haagse Mediaborrel die Den Haag FM organiseerde. Onder anderen vertegenwoordigers van Dagblad 070, Omroep West, Haagse Dingen, Debatmeester, ADO Journaal, Osho TV, Dutch Buzz, Omroep Scheveningen, Young Agga, 070TV, AD Haagsche Courant en RBU TV waren daarbij aanwezig.

Als afscheidscadeau kreeg Baldewsingh van Den Haag FM een straatnaambord cadeau dat in de centrale redactieruimte van de Haagse Omroep hangt. Verder mag de wethouder na zijn vertrek uit de politiek, met hulp van TV West en Den Haag TV, een televisiereportage naar keuze gaan maken. Voor zijn politieke carrière werkte Baldewsingh als journalist voor onder meer MTV Den Haag, NOS/FEDUCO en Omroep Mozaïek.

“Voldaan gevoel”

Baldewsingh bedankte in zijn dankwoord de verschillende mediaorganisaties. “Jullie hebben van mij een betere wethouder gemaakt.” Hij zei met een “voldaan gevoel” afscheid te nemen van de lokale politiek. “Ik ben trots op wat we samen bereikt hebben.”

In 1998 werd Baldewsingh voor het eerst gekozen in de Haagse gemeenteraad. In 2006 werd hij voor het eerst wethouder. Vorig jaar verloor Baldewsingh de strijd om het lijsttrekkerschap van zijn partij. Hij besloot daarop uit de lokale politiek te stappen.

Foto’s: Marjan de Jong

