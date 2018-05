Anat Ratzabi, Stichting Den Haag Basketbal en Pulchri Studio in De Goede Zaak op Den Haag FM

Haagse theatertalenten vragen met flashmobs aandacht voor hun ‘YourStage’-voorstelling

Meer in

Ze zijn gekozen uit maar liefst 500 middelbare scholieren, de Haagse muziek- en theatertalenten die meedoen aan de tiende editie van de ‘YourStage Academy’ van de Stichting Musicon. In de meivakantie hebben ze onder begeleiding van professionals een bijzondere muzikale voorstelling gemaakt waarmee ze maandag 21 mei in het Theater aan het Spui staan. Om de voorstelling te promoten waren de jonge talenten donderdagmiddag overal in de binnenstad te vinden om het winkelend publiek met ‘flashmobs’ en een vlotte babbel te verleiden een kaartje te kopen.

Naast een muzikaal streven heeft de Stichting Musicon met het opleidingstraject van de Academy ook sociaal doel. “Wij willen zoveel mogelijk jonge talenten bij elkaar brengen”, vertelt artistiek leider van de YourStage Academy Ferdinand van Duuren. “Zo kunnen we ook aan de stad laten zien hoe goed zij eigenlijk samen kunnen werken”. Zodat wij, de rest van de stad, daar inspiratie uit kunnen halen en dat misschien ook gaan doen, aldus Van Duuren.

De jongeren die meedoen aan het project komen van diverse Haagse middelbare scholen. In de meivakantie zijn ze samengekomen en hebben ze onder begeleiding van coaches de voorstelling bedacht en gerepeteerd. Flarden van de show waren eerder al te zien op bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival.